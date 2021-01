Ho lavato i suoi vestiti Spunta un altro mistero ?nel giallo di Bolzano

(Di domenica 24 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Un'amica di Benno Neumair, indagato per la scomparsa dei genitori, ha consegnato ai magistrati iche il giovane indossava la sera del 4 gennaio Diventa unsempre più fitto ed intricato quello riguardante i coniugi Neumair, scomparsi dalo scorso 4 gennaio. Un'amica di Benno Neumair, indagato per duplice omicidio e occultamento di cadavere dei genitori, ha consegnato spontaneamente gli abiti che il giovane indossava quel giorno ai magistrati. Il trentenne avrebbe chiesto alla ragazza di lavare iin occasione di una visita a casa sua. Il colpo di scena La chiave di volta delpotrebbe essere negli abiti che Martina, l'amica di origini argentine di Benno Neumair, ha consegnato ai magistrati. Secondo quanto riferisce il quotidiano ...

zazoomblog : Un gatto che viene lavato dai suoi proprietari divide gli utenti di YouTube - #gatto #viene #lavato #proprietari - _CuorDiLuna : @hanwhathan una multa o della galera, pensi che le persone rispetterebbero la legge? No!! Lei non vuole lavare i pi… -

Ultime Notizie dalla rete : lavato suoi

Proprio per la sua storia e la sua natura è stata nominata Capitale italiana della cultura 2022 . Un'occasione in più per visitarla e perdersi nella sua bellezza: ecco le 5 cose da non perdere. MARINA ...In un video virale, un’assistente di volo ha consigliato di non bere mai caffè, tè o acqua serviti sugli aerei. Ecco perché. Passeggero ...