Highlights e gol Atletico Madrid-Valencia 3-1, Liga 2020/2021 (VIDEO)

Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Atletico Madrid-Valencia 3-1, match valido per la ventesima giornata della Liga 2020/2021. Al Wanda Metropolitano vittoria importante per il colchoneros che rimontano la rete di Racic con le reti di Joao Felix, Suarez e Correa e si confermano ampiamente in testa alla classifica del campionato spagnolo. In alto le immagini salienti. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace.

