Herta Berlino, esonerato il tecnico Labbadia (Di domenica 24 gennaio 2021) Berlino - L' Herta Berlino ha esoneratoil tecnico Bruno Labbadia . Fatale per l'allenatore è stata la sconfitta casalinga contro il Werder Brema 4 - 1 . I 17 punti conquistati in 18 partite sono ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021)- L'hailBruno. Fatale per l'allenatore è stata la sconfitta casalinga contro il Werder Brema 4 - 1 . I 17 punti conquistati in 18 partite sono ...

sportli26181512 : Herta Berlino, esonerato il tecnico Labbadia: Insieme all'allenatore è stato sollevato dall'incarico anche il ds de… - AngeloWolf6 : Com’è finito Guendouzi all’Herta Berlino? - sportli26181512 : Atalanta e Siviglia, stallo per Gomez: l'Herta Berlino ci prova col Papu: C'è ancora distanza tra la richiesta dei… - taleb_ano : @ilkalulu Ah ahahaha no con la mia squadra di Bologna ma era un torneo di pasqua a Monaco dove c'era anche l'herta Berlino - AndreaM16941698 : Proposto prestito di Bernardeschi all' herta berlino per Piatek sempre in prestito. Proposto al real prestito con d… -

Ultime Notizie dalla rete : Herta Berlino Herta Berlino, esonerato il tecnico Labbadia Corriere dello Sport Hertha Berlino, è ufficiale: esonerati ad e allenatore

L'Hertha Berlino ha esonerato il tecnico Labbadia e l'amministratore delegato Preetz dopo la rovinosa sconfitta contro il Werder Brema.

Hertha Berlino, Labbadia esonerato: separazione anche con l’a.d. Preetz

L'Hertha Berlino ha ufficializzato l'esonero del tecnico Labbadia: saluta anche l'amministratore delegato Preetz ...

L'Hertha Berlino ha esonerato il tecnico Labbadia e l'amministratore delegato Preetz dopo la rovinosa sconfitta contro il Werder Brema.L'Hertha Berlino ha ufficializzato l'esonero del tecnico Labbadia: saluta anche l'amministratore delegato Preetz ...