“Hanno già deciso il vincitore” GF Vip | Dayane Mello è sicura Gli indizi sono sotto gli occhi di tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 24 gennaio 2021)a testa bassa. La modella brasiliana non le manda a dire e agli inquilini racconta tutte le sue perplessità. Nongiorni facili perche nelle ore si scorse si è sfogata con Carlotta dell’Isola parlando della sua vita fuori dalla casa e della figlia avuta da Stefano Sala. “Non mi ricordo nemmeno che vita facevo senza di lei – ha detto – Come se qualcosa fosse stato cancellato dalla mia mente. Non mi ricordo più la sensazione di essere da sola, di non averla. Sì, era bella quella vita lì da sola, ma è più bella adesso”. Carlotta la ascolta con attenzione e commenta: “Un figlio ti completa. E poi è tuo, ti cresce dentro. Che privilegio chele donne”.continua: “L’amore poi è reciproco. Io nonperfetta, però ...