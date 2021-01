Grecia | dalle arti alle scienze | tutto il meglio del Belpaese su “Loginitaly”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ha preso il via il 22 gennaio scorso in”, una rassegna innovativa di iniziative virtuali dedicate ai diversi settori della cultura italiana, promossa dall’Ambasciata d’Italia ine dall’Istituto Italiano di Cultura. Fino al 16 aprile 2021 il pubblico greco e gli italiani presenti inpossono accedere a una piattaforma online dedicata, che offrirà contenuti culturali molto diversificati e continuamente aggiornati. Dal cinema alla musica, dal design alla moda, dal teatro alla scienza, dall’enogastronomia all’arte e alla letteratura, gli utenti potranno seguire diversi percorsi per conoscere o approfondire le molteplici sfaccettature della cultura italiana. Nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, ampio spazio è dedicato al Sommo Poeta con una rassegna ...