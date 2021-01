Grande Fratello Vip: Lidia Vella, ex concorrente critica il programma (Di domenica 24 gennaio 2021) Qualche tempo fa Lidia Vella ha criticato aspramente il programma del Grande Fratello Vip di cui ha preso parte qualche anno fa. La ragazza ha partecipato alla trasmissione prima che fossero trasmesse in onda quelle per Vip. Nello specifico ha dichiarato che gli autori non ti dicono cosa fare, ma al contempo ti fanno il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Qualche tempo fahato aspramente ildelVip di cui ha preso parte qualche anno fa. La ragazza ha partecipato alla trasmissione prima che fossero trasmesse in onda quelle per Vip. Nello specifico ha dichiarato che gli autori non ti dicono cosa fare, ma al contempo ti fanno il L'articolo

AlbertoBagnai : Accomunato a Osho da un personaggio del Grande Fratello (diverso da Casalino). Non merito tanto onore!?? - trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - Cesca1973 : @leperlediglo Speriamo facciano un passo avanti e lo segnalino a Signorini e al Grande Fratello - SmorfiaDigitale : Grande Fratello Vip, la concorrente sempre ubriaca in diretta. Ultimatum Mediase... -