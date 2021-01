Gran Bretagna primo Paese per rapporto decessi-popolazione. Esperto: “Vaccinati potrebbero comunque trasmettere il Covid” (Di domenica 24 gennaio 2021) È la Gran Bretagna il Paese al mondo con il rapporto più alto tra vittime del Covid per 100mila abitanti. Un triste primato che emerge dall’analisi dei dati forniti dalla John Hopkins University e che in parte è dovuto alla massiccia diffusione del virus nel corso della seconda ondata, anche a causa della nuova variante inglese che ha fatto schizzare il numero dei positivi nel Regno e, di conseguenza, anche quello delle morti giornaliere. Nei giorni scorsi le autorità sanitarie britanniche hanno registrato un nuovo record di decessi: oltre 1.800 in 24 ore, numeri mai visti nel Paese dall’inizio della pandemia, con una media settimanale da 1.240 vittime al giorno. Nonostante i confronti tra i Paesi siano imperfetti, dato che si basano sui dati di ogni singola Nazione, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) È lailal mondo con ilpiù alto tra vittime delper 100mila abitanti. Un triste primato che emerge dall’analisi dei dati forniti dalla John Hopkins University e che in parte è dovuto alla massiccia diffusione del virus nel corso della seconda ondata, anche a causa della nuova variante inglese che ha fatto schizzare il numero dei positivi nel Regno e, di conseguenza, anche quello delle morti giornaliere. Nei giorni scorsi le autorità sanitarie britanniche hanno registrato un nuovo record di: oltre 1.800 in 24 ore, numeri mai visti neldall’inizio della pandemia, con una media settimanale da 1.240 vittime al giorno. Nonostante i confronti tra i Paesi siano imperfetti, dato che si basano sui dati di ogni singola Nazione, i ...

Agenzia_Ansa : Allerta sulle varianti, quella in Gran Bretagna è la più mortale #Covid #ANSA - Tg3web : I numeri del contagio da covid in Gran Bretagna restano inesorabilmente alti. Le persone che hanno ricevuto la prim… - Tg3web : In Gran Bretagna i decessi per covid hanno superato il numero di 1800 nelle ultime 24 ore. In parallelo si guarda a… - fattoquotidiano : Gran Bretagna primo Paese per rapporto decessi-popolazione. Esperto: “Vaccinati potrebbero comunque trasmettere il… - dntmwmessageman : Si bella l'Italia ma preferirei vivere in Gran Bretagna -