Gran Bretagna, Disney+ blocca per i minori di 7 anni film “razzisti”: via Dumbo e Peter Pan (Di domenica 24 gennaio 2021) Londra, 24 gen – Continua la lotta della Disney agli stereotipi “razzisti”, brutte notizie dunque per i possessori di account Disney + in Gran Bretagna. La piattaforma, infatti, impedirebbe ai minori di sette anni di guardare Peter Pan, Dumbo e gli Aristogatti, tutti cartoon colpevoli di essere discriminatori- Disney, cartoni “razzisti” hanno già l’avviso A quanto pare in Gran Bretagna la piattaforma di streaming della Disney ha impedito a chiunque abbia meno di sette anni di guardare, ad esempio, Peter Pan, il classico animato del 195 poiché ritrarrebbe stereotipi razziali. Gli Aristogatti e Dumbo anche loro sono stati rimossi dagli account dei bambini sempre per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 24 gennaio 2021) Londra, 24 gen – Continua la lotta della Disney agli stereotipi “”, brutte notizie dunque per i possessori di account Disney + in. La piattaforma, infatti, impedirebbe aidi settedi guardarePan,e gli Aristogatti, tutti cartoon colpevoli di essere discriminatori- Disney, cartoni “” hanno già l’avviso A quanto pare inla piattaforma di streaming della Disney ha impedito a chiunque abbia meno di settedi guardare, ad esempio,Pan, il classico animato del 195 poiché ritrarrebbe stereotipi razziali. Gli Aristogatti eanche loro sono stati rimossi dagli account dei bambini sempre per ...

Agenzia_Ansa : Allerta sulle varianti, quella in Gran Bretagna è la più mortale #Covid #ANSA - Tg3web : In Gran Bretagna i decessi per covid hanno superato il numero di 1800 nelle ultime 24 ore. In parallelo si guarda a… - Tg3web : In Gran Bretagna ci si vaccina anche in chiesa, perché c'è l'urgenza di procedere sempre più rapidamente con la cam… - eugeniosorrent1 : RT @ciakmag: La serie sarà incentrata sull’impatto che il Covid-19 ha avuto in Gran Bretagna. #KennethBranagh #BorisJohnson #ThisSceptredIs… - ciakmag : La serie sarà incentrata sull’impatto che il Covid-19 ha avuto in Gran Bretagna. #KennethBranagh #BorisJohnson… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Covid: Gran Bretagna prima al mondo per tasso di mortalità, Italia terza Rai News Kenneth Branagh sarà Boris Johnson nella serie inglese ‘This Sceptred Isle’

Kenneth Branagh interpreterà il primo ministro britannico Boris Johnson nella serie drammatica di Sky "This Sceptred Isle".

Gb, ‘vaccinati possono trasmettere Covid, seguire le regole’

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Le persone che sono state vaccinate contro il coronavirus potrebbero comunque trasmetterlo a chi non ha ancora ricevuto il farmaco, per questo è importante continuare a seguire ...

Kenneth Branagh interpreterà il primo ministro britannico Boris Johnson nella serie drammatica di Sky "This Sceptred Isle".(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Le persone che sono state vaccinate contro il coronavirus potrebbero comunque trasmetterlo a chi non ha ancora ricevuto il farmaco, per questo è importante continuare a seguire ...