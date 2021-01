Graduatorie terza fascia ATA: attenzione alle dichiarazioni nella domanda, si rischia di essere assunti e poi licenziati (Di domenica 24 gennaio 2021) Graduatorie terza fascia personale ATA: a ridosso dell'aggiornamento per il triennio 2021/23 raccomandiamo agli aspiranti di compilare la domanda nel modo più corretto possibile e di controllare poi la pubblicazione delle Graduatorie. Avere un punteggio corretto assicura infatti un percorso lineare: capita infatti che il personale venga licenziato dopo l'assunzione (e magari dopo aver abbandonato un altro lavoro) perché la segreteria non convalida il titolo di accesso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 gennaio 2021)personale ATA: a ridosso dell'aggiornamento per il triennio 2021/23 raccomandiamo agli aspiranti di compilare lanel modo più corretto possibile e di controllare poi la pubblicazione delle. Avere un punteggio corretto assicura infatti un percorso lineare: capita infatti che il personale venga licenziato dopo l'assunzione (e magari dopo aver abbandonato un altro lavoro) perché la segreteria non convalida il titolo di accesso. L'articolo .

