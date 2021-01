Governo, Verini (PD): “Dobbiamo superare l’ostacolo della crisi al buio aperta da Renzi. Lavoriamo per soluzione stabile e autorevole” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Dobbiamo superare questo ostacolo, causato dalla crisi al buio aperta da Renzi. Il PD lavora con il Parlamento, per un Governo stabile e autorevole, per l’emergenza sanitaria, per il piano vaccini, per spendere le risorse europee presto e bene. Per le imprese, le famiglie in difficoltà, per l’Italia”. Così il deputato Walter Verini (PD) in una dichiarazione sulla crisi di Governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) “questo ostacolo, causato dallaalda. Il PD lavora con il Parlamento, per un, per l’emergenza sanitaria, per il piano vaccini, per spendere le risorse europee presto e bene. Per le imprese, le famiglie in difficoltà, per l’Italia”. Così il deputato Walter(PD) in una dichiarazione sulladi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Affaritaliani : Governo, Verini (PD): “Dobbiamo superare l’ostacolo della crisi al buio aperta da Renzi” - RPiconcelli : RT @odilelly: Il #PD che lavora per un Governo forte e autorevole...??Finora aveva scherzato.#Verini - odilelly : Il #PD che lavora per un Governo forte e autorevole...??Finora aveva scherzato.#Verini - ChicoCayetano : RT @VIGELLI: Verini PD è contento di come si sono svolte le cose.. loro hanno salvato il governo.. Le stesse parole sentite milioni di volt… - g_de_dionigi : #omnibusla7 #verini #pd mai detto che qs è il governo migliore, molte cose non ha fatto, ma ha tenuto la coesione n… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Verini Governo, Verini (PD): “Dobbiamo superare l’ostacolo della crisi al buio aperta da Renzi Il Fatto Quotidiano Conte ora vede le elezioni: voto in Senato a rischio, pressing Pd sulla giustizia

I democratici: serve una svolta garantista per convincere i responsabili. Si spinge per un Conte ter, ma per ora il premier non intende dimettersi ...

Un segnale sulla prescrizione e un dl sulla giustizia civile. Due mosse per salvare Conte

L'operazione Responsabili è al palo, così il voto di mercoledì sulla relazione Bonafede diventa cruciale. Governo al lavoro per evitare di andar sotto ...

I democratici: serve una svolta garantista per convincere i responsabili. Si spinge per un Conte ter, ma per ora il premier non intende dimettersi ...L'operazione Responsabili è al palo, così il voto di mercoledì sulla relazione Bonafede diventa cruciale. Governo al lavoro per evitare di andar sotto ...