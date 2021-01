Governo news oggi, Di Maio: "Soluzione in 48 ore o elezioni" (Di domenica 24 gennaio 2021) Solo 48 ore di tempo per "un consolidamento della maggioranza " o si va alle urne. Luigi Di Maio fissa un limite per la sopravvivenza del Governo Conte , esortando le "forze politiche che si vogliono ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Solo 48 ore di tempo per "un consolidamento della maggioranza " o si va alle urne. Luigi Difissa un limite per la sopravvivenza delConte , esortando le "forze politiche che si vogliono ...

