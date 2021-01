Governo, Di Maio: “La situazione va risolta nelle prossime 48 ore o si scivola verso voto” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Tutte le volte che si parla di me è per mettermi contro Conte. Io non voglio alimentare questa contrapposizione. Due giorni prima del ritiro delle Ministre abbiamo provato in tutti i modi a dialogare, tanto che il Recovery fund è cambiato. Attenzione, la fiducia l’abbiamo incassata, ma va consolidata. La situazione va risolta nelle prossime 48 ore”. E’ quanto ha detto a Mezz’ora in più il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Se ci sono forze politiche che vogliono avvicinarsi sui temi allora ben venga – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, altrimenti sono il primo a dire andiamo al voto. Se penso che qualcuno si farà avanti? Posso dire che stiamo consolidando la maggioranza sulla scorta di un programma innovato. 48 ore sono poche? Vediamo. chi è interessato al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 24 gennaio 2021) “Tutte le volte che si parla di me è per mettermi contro Conte. Io non voglio alimentare questa contrapposizione. Due giorni prima del ritiro delle Ministre abbiamo provato in tutti i modi a dialogare, tanto che il Recovery fund è cambiato. Attenzione, la fiducia l’abbiamo incassata, ma va consolidata. Lava48 ore”. E’ quanto ha detto a Mezz’ora in più il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Se ci sono forze politiche che vogliono avvicinarsi sui temi allora ben venga – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, altrimenti sono il primo a dire andiamo al. Se penso che qualcuno si farà avanti? Posso dire che stiamo consolidando la maggioranza sulla scorta di un programma innovato. 48 ore sono poche? Vediamo. chi è interessato al ...

petergomezblog : Di Maio: “Quello sulla giustizia è un voto sul governo non solo su Bonafede. Riforma della prescrizione non si tocc… - Agenzia_Ansa : #governo Luigi Di Maio : 'Senza maggioranza scivoliamo verso il voto. Abbiamo 48 ore per consolidarla' dice il mini… - ItalyMFA : 'Dalle esportazioni alla politica: i progetti chiari portano risultati' così il Min @luigidimaio in una lettera al… - ALFO02606536 : RT @ALFO02606536: @MariaAn97694399 @Gianmar26145917 [Di Maio, il ricatto ai danni del Paese: se cade il governo niente vaccini e niente Rec… - 283mari : RT @FlavioRenzo49: Di Maio e la Treccani: “Giuseppe Conte era stato molto chiaro, qualora Renzi staccava la fiducia al governo non ci sare… -