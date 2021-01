Governo, Di Maio: 'Abbiamo 48 ore per consolidare la maggioranza' (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Serve un consolidamento della maggioranza e per farlo Abbiamo 48 ore di tempo'. Lo ha detto Luigi Di Maio a 'Mezz'ora in più'. Il ministro degli Esteri ha inoltre affermato che quello sulla relazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Serve un consolidamento dellae per farlo48 ore di tempo'. Lo ha detto Luigi Dia 'Mezz'ora in più'. Il ministro degli Esteri ha inoltre affermato che quello sulla relazione ...

petergomezblog : Di Maio: “Quello sulla giustizia è un voto sul governo non solo su Bonafede. Riforma della prescrizione non si tocc… - ItalyMFA : 'Dalle esportazioni alla politica: i progetti chiari portano risultati' così il Min @luigidimaio in una lettera al… - Agenzia_Ansa : #governo Luigi Di Maio : 'Senza maggioranza scivoliamo verso il voto. Abbiamo 48 ore per consolidarla' dice il mini… - OnoMoreTime : RT @vitalbaa: Se si va a votare per mesi non ci sarà più un Governo con i poteri necessari per fare causa alle multinazionali farmaceutiche… - msn_italia : Crisi di governo, Di Maio: 'Senza maggioranza scivoliamo verso il voto' -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Maio Governo: pressing su Conte. Boccia: 'Mai con i sovranisti. Con Fi è diverso' Agenzia ANSA Crisi governo, Di Maio: «Trovare maggioranza in 48 ore o si scivola verso il voto»

Parola d'ordine trovare la maggioranza. Altrimenti il voto potrebbe tramutarsi da spauracchio in realtà. Ne è convinto il ministro degli Esteri, Luigi Di ...

Di Maio: “O si consolida la maggioranza o si scivola verso il voto”

Di Maio: "O si consolida la maggioranza o si scivola verso il voto". Roma - Il ministro degli esteri a Mezz'ora in più: "Con le elezioni ci giochiamo il Recovery, i vaccini e il futuro della ripresa e ...

Parola d'ordine trovare la maggioranza. Altrimenti il voto potrebbe tramutarsi da spauracchio in realtà. Ne è convinto il ministro degli Esteri, Luigi Di ...Di Maio: "O si consolida la maggioranza o si scivola verso il voto". Roma - Il ministro degli esteri a Mezz'ora in più: "Con le elezioni ci giochiamo il Recovery, i vaccini e il futuro della ripresa e ...