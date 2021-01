golf, PGA Tour: Molinari corre per il titolo (Di domenica 24 gennaio 2021) TERZO GIRO: Francesco Molinari sarà tra i contendenti al titolo nell'ultimo giro di The American Express. L'azzurro ha completato il terzo giro in 69 colpi e, sebbene abbia perso una posizione, ora ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) TERZO GIRO: Francescosarà tra i contendenti alnell'ultimo giro di The American Express. L'azzurro ha completato il terzo giro in 69 colpi e, sebbene abbia perso una posizione, ora ...

Il torinese è all'ottavo posto a quattro colpi dai leader a 18 buche dal termine di The American Express. Al comando Finau, Homa e Kim ...

L'evento settimanale del PGA Tour continua senza intoppi nella famosa Coachella Valley in California meridionale. Dopo i primi due round del The American Express (montepremi 6,7 milioni di dollari), c ...

Il torinese è all'ottavo posto a quattro colpi dai leader a 18 buche dal termine di The American Express. Al comando Finau, Homa e Kim ...L'evento settimanale del PGA Tour continua senza intoppi nella famosa Coachella Valley in California meridionale. Dopo i primi due round del The American Express (montepremi 6,7 milioni di dollari), c ...