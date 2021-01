Godzilla vs Kong | il trailer del nuovo film del MonsterVerse

(Di domenica 24 gennaio 2021)vs.ci regala un primo spettacolareche anticipa l'epico scontro tra creature leggendarie e mostruose a cui assisteremo neldiretto da Adam Wingard. Finalmente i fan possono godere della visione dell'attesodivs.spettacolare capitolo delLegendary diretto da Adam Wingard.vs.è tra le uscite Warner Bros. del 2021 che verranno distribuite in contemporanea nei cinema e in streaming su HBO Max. Nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir.vs., le ...

Come da promessa Warner Bros ha diffuso oggi il primo colossale trailer di Godzilla vs Kong, il monster movie diretto da Adam Wingard.Ecco il primo trailer ufficiale di Godzilla vs. Kong, lo scontro epico del Monsterverse che arriverà in cinema selezionati ...