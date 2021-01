Giustizia, cosa (non) dirà Bonafede. L’opinione di Giacalone (Di domenica 24 gennaio 2021) Non stiamo parlando seriamente e di cose serie. Questa (fin qui) non crisi di governo si sta avvitando in una surreale crisi totale, con un verticale crollo della credibilità di ciascuno e tutti. Il tema della Giustizia ne è una dimostrazione. Giovedì prossimo una relazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dovrebbe essere sottoposta al giudizio del Parlamento, il che mette ulteriormente in forse la contabilità governativa. Ma, ed è questo il punto, la cosa prescinde totalmente da cosa il ministro dirà. Prescinde perché il ministro in carica di un governo con il Partito democratico, che quando lo era con la Lega varò l’incivile cancellazione della prescrizione, dopo il primo grado, sicché i troppo lenti processi italiani possono ora diventare eterni e la conclusione non ... Leggi su formiche (Di domenica 24 gennaio 2021) Non stiamo parlando seriamente e di cose serie. Questa (fin qui) non crisi di governo si sta avvitando in una surreale crisi totale, con un verticale crollo della credibilità di ciascuno e tutti. Il tema dellane è una dimostrazione. Giovedì prossimo una relazione del ministro della, Alfonso, dovrebbe essere sottoposta al giudizio del Parlamento, il che mette ulteriormente in forse la contabilità governativa. Ma, ed è questo il punto, laprescinde totalmente dail ministro. Prescinde perché il ministro in carica di un governo con il Partito democratico, che quando lo era con la Lega varò l’incivile cancellazione della prescrizione, dopo il primo grado, sicché i troppo lenti processi italiani possono ora diventare eterni e la conclusione non ...

fattoquotidiano : La relazione di Alfonso Bonafede in Parlamento sarà la prima risposta istituzionale dell’Italia all’Europa che, ora… - davidallegranti : Dice Bonafede che non si può votare contro la sua relazione prima di sapere che cosa c’è scritto. Infatti basta ved… - martiraranans : Non hanno citato neanche una delle liti tra Sandra e Raimondo questo riflette quanto non abbiano capito cosa muove… - Dadinoshibari : RT @_DAGOSPIA_: 'CONTE CI DEVE DIRE CHE COSA VUOLE FARE SULLA GIUSTIZIA' – LADY MASTELLA MANDA UN PIZZINO A CONTE... - Nclosing123 : Non so se di capisce la gravità di questa cosa. Questa pseudo giustizia amministrativa ha legato le mani alle Regio… -