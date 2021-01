Giornate mondiali della lingua e cultura elleniche 2021: “Che cosa ci hanno lasciato i Greci”? (Di domenica 24 gennaio 2021) Emanuele Lelli Cristiano Luciani Associazione Italiana di cultura Classica - Oltre cento licei e migliaia di ragazzi parteciperanno, da lunedì 8 a mercoledì 10 febbraio, alle Giornate mondiali della lingua e della cultura elleniche, promosse da un gruppo di licei classici e università di Roma e del Lazio, con il coordinamento dell’Associazione Italiana di cultura Classica (Delegazione “Antico e Moderno”), e il patrocinio dell’Ambasciata Ellenica e della Federazione delle Comunità elleniche in Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 gennaio 2021) Emanuele Lelli Cristiano Luciani Associazione Italiana diClassica - Oltre cento licei e migliaia di ragazzi parteciperanno, da lunedì 8 a mercoledì 10 febbraio, alle, promosse da un gruppo di licei classici e università di Roma e del Lazio, con il coordinamento dell’Associazione Italiana diClassica (Delegazione “Antico e Moderno”), e il patrocinio dell’Ambasciata Ellenica eFederazione delle Comunitàin Italia. L'articolo .

