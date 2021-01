Giornata Mondiale dell’educazione e Covid-19 Generation: ecco perché è fondamentale parlarne (Di domenica 24 gennaio 2021) Domenica 24 gennaio si celebra la Giornata Mondiale dell’educazione, per la prima volta l’evento si svolge durante una pandemia Mondiale. Getty Images La Giornata vuole portare l’attenzione sull’istruzione di qualità come bene pubblico e per dare voce ai bambini nel mondo che sono privi di questo diritto fondamentale. Giornata Mondiale dell’educazione: perché esiste e che cos’è Proclamata nel 2018 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per promuovere l’educazione alla pace e allo sviluppo sostenibile, la Giornata Mondiale dell’educazione promuove l’istruzione di qualità e alla portata di tutti. Un valore più che mai importante nel cuore della ... Leggi su iodonna (Di domenica 24 gennaio 2021) Domenica 24 gennaio si celebra la, per la prima volta l’evento si svolge durante una pandemia. Getty Images Lavuole portare l’attenzione sull’istruzione di qualità come bene pubblico e per dare voce ai bambini nel mondo che sono privi di questo dirittoesiste e che cos’è Proclamata nel 2018 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per promuovere l’educazione alla pace e allo sviluppo sostenibile, lapromuove l’istruzione di qualità e alla portata di tutti. Un valore più che mai importante nel cuore della ...

