Giornata dell’educazione, si può sempre tornare indietro: ecco quattro propositi per il futuro (Di domenica 24 gennaio 2021) L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 24 gennaio di ogni anno Giornata Mondiale dell’educazione per celebrare la centralità dell’educazione nella costruzione di uno sviluppo sostenibile e del benessere umano diffuso, quello che costruisce pace e armonia con l’ambiente. Il tema della prima edizione, quella del 2019, “Education: A Key Driver for Inclusion and Empowerment”, poneva l’accento sulla potenza dell’istruzione nella costruzione dello sviluppo dell’umanità attraverso la pace e l’inclusione sociale. La seconda edizione, quella del 2020 dal titolo “Learning for people, planet, prosperity, and peace”, cadde giusto nei giorni in cui la pandemia muoveva i primi passi, così che sembra oggi quasi profetico. Senza istruzione è più difficile costruire educazione, per questo un anno fa l’Onu ricordava fra l’altro che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 24 gennaio di ogni annoMondialeper celebrare la centralitànella costruzione di uno sviluppo sostenibile e del benessere umano diffuso, quello che costruisce pace e armonia con l’ambiente. Il tema della prima edizione, quella del 2019, “Education: A Key Driver for Inclusion and Empowerment”, poneva l’accento sulla potenza dell’istruzione nella costruzione dello sviluppo dell’umanità attraverso la pace e l’inclusione sociale. La seconda edizione, quella del 2020 dal titolo “Learning for people, planet, prosperity, and peace”, cadde giusto nei giorni in cui la pandemia muoveva i primi passi, così che sembra oggi quasi profetico. Senza istruzione è più difficile costruire educazione, per questo un anno fa l’Onu ricordava fra l’altro che, ...

