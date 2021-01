Giornata della Memoria 2021 | “Se questo è amore” | tra gli orrori di Auschwitz l’amore tra una prigioniera e il suo carceriere nazista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 gennaio 2021) “Si prudente Helena, ti ho amato molto – e la guardò nel profondo dei suoi occhi -. Un’ultima volta voglio ricordare questi momenti… Ce la farai…”. E lei in un sussurro: “Ti prego, Franz non dimenticarmi”. Suonerebbe come uno struggente addio fra due amanti qualsiasi invece furono le ultime parole che si scambiarono Franz Wunsch, ufficiale, e Helena Zitron deportata ad. “E mi abbraccio stretta per l’ultima volta. Ci baciammo a lungo”, ricorda lei. Il 27 gennaio del 1945 i soldati sovietici dell’Armata Rossa superarono il cancello del campo di sterminio di. Quel giorno finì ufficialmente il più grande omicidio di massastoria avvenuto in un unico luogo. Franz sta per essere arrestato e Helena sta per essere liberata. “Se il mondo dovesse capovolgersi, mi aiuterai come io ho aiutato ...