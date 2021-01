Gianroberto Casaleggio | Magic Town

(Di domenica 24 gennaio 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi uno stralcio degli scritti di. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il Progetto Rousseau. Di seguito uno stralcio del libro “Veni, vidi, web” pubblicato nel 2015. Esiste una cittadina dove l’opinione degli abitanti rappresenta quella dell’intero Paese? Un luogoo dove è sufficiente chiedere a un piccolo numero di persone chi vincerà le elezioni, o se un certo prodotto avrà successo, per saperlo con certezza? Partendo da quest’idea, Robert Riskin scrisse la sceneggiatura di “”, film del 1947 interpretato da James Stewart e Jane Wyman e ambientato a Grandview, un posto ideale in cui l’America è rappresentata in tutte le ...

Black300Joe : @Giampao16412189 @borghi_claudio @LegaSalvini Analfabeta ANONIMO: si sono dimessi ma è il M5S che ha preferito rin… - Black300Joe : @Giampao16412189 @borghi_claudio @mirellaladini @Reddo_it Sarebbe bastato che il M5S fosse stato coerente con ciò c… - sergimagugliani : RT @Siciliano741: Benvenuti,adesso spero finiranno tutte quelle idiozie sui click. Gianroberto Casaleggio è stato un uomo in grando di anti… - chrcapuano : RT @Siciliano741: Benvenuti,adesso spero finiranno tutte quelle idiozie sui click. Gianroberto Casaleggio è stato un uomo in grando di anti… - Siciliano741 : Benvenuti,adesso spero finiranno tutte quelle idiozie sui click. Gianroberto Casaleggio è stato un uomo in grando d… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianroberto Casaleggio

la Repubblica

A year after he stood down as leader of Italy's anti-establishment 5Star Movement, foreign minister Luigi Di Maio on Friday vowed undying loyalty to h ...Quello che era il M5S non esiste più. Oggi è un partito come tutti gli altri e si comporta come gli altri. Non c’è più storia. Quel progetto è naufragato ...