GF Vip | Salvo Veneziano tuona contro Signorini | “La regia censura | so benissimo chi la gestisce”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 24 gennaio 2021) Complotti al Grande Fratello Vip 5? Le accuse di un ex gieffino Mancano solo quattro settimane alla conclusione del Grande Fratello Vip 5. Un’edizione che entrerà nella storia per la durata, oltre cinque mesi, ma anche per i concorrenti squalificati. Infatti, da settembre ad oggi dal reality show di Canale 5 sono stati fatti fuori: Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini e Filippo Nardi. E a proposito di squalificati, c’è un ex gieffino che ha ancora il dente avvelenato dall’anno scorso e per tale ragione frequentemente si scagliail programma e soprattuttoil conduttore Alfonso. Stiamo parlando di, il pizzaiolo siciliano concorrente della prima stagione del GF e della quarta Vip. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto stavolta ...