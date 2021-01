GF Vip: Rosalinda Cannavò in crisi, “Non ho bisogno di nessuno” (Di domenica 24 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò in una delle ultime puntate ha ricevuto una telefonata dai familiari, i quali le hanno confessato che è da molto che non sentono il suo fidanzato, Giuliano. L’attrice è rimasta turbata da questa confessione ,anche se parlando con Dayane Mello,le ha confidato che si aspettava un comportamento simile dal suo fidanzato. In aggiunta,il L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di domenica 24 gennaio 2021)in una delle ultime puntate ha ricevuto una telefonata dai familiari, i quali le hanno confessato che è da molto che non sentono il suo fidanzato, Giuliano. L’attrice è rimasta turbata da questa confessione ,anche se parlando con Dayane Mello,le ha confidato che si aspettava un comportamento simile dal suo fidanzato. In aggiunta,il L'articolo Curiosauro.

lilianacecco52 : @gf_vip_2020 sono schifata con i 4 dell'avvemmaria che fanno i sondaggi x le nominescion e nello stesso momento cri… - TasciaDe : @Abbiamovintonoi L ho visto anche io quando rosalinda faceva le prove di canto però Credo che nn sia lo stesso xche… - prelemii_orlemi : Se non lo avete ancora fatto votate Giulia ci vuole un secondo ?? - vip_erella : RT @giusiis1: samantha: tommaso ha nominato stefania e mtr finaliste perché sono sue amiche dayane: hai ragione rosalinda: samantha tu sei… - MafaldaRezza96 : Che circo sto Grande Fratello Vip. Lo seguo solo per Rosalinda e Dayane ??, se no col cazzo... #rosmello -