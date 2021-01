GF Vip Andrea Zenga, il fratello vuota il sacco sul padre: “Per lui siamo il passato” (Di domenica 24 gennaio 2021) Nicolò Zenga e il fratello Andrea sarebbero il passato per Walter Nel nuovo numero del magazine Oggi è contenuta una lunga intervista a Nicolò Zenga, fratello di Andrea che al momento è un concorrente del Grande fratello Vip 5. “Per lui siamo il passato, un passato da cancellare”, ha esordito in questo modo il figlio di Walter, parlando del difficile rapporto con il genitore, l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana. Il ragazzo ha rivelato che il consanguineo ha un ottimo rapporto ed è presente con i suoi due figli più piccoli, ovvero Samira e Walter Junior. Quest’ultimi sono venuti al mondo dalla terza moglie Raluca. Il giovane che fi recente è stato nel salotto di Barbara D’Urso, ha ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 24 gennaio 2021) Nicolòe ilsarebbero ilper Walter Nel nuovo numero del magazine Oggi è contenuta una lunga intervista a Nicolòdiche al momento è un concorrente del GrandeVip 5. “Per luiil, unda cancellare”, ha esordito in questo modo il figlio di Walter, parlando del difficile rapporto con il genitore, l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana. Il ragazzo ha rivelato che il consanguineo ha un ottimo rapporto ed è presente con i suoi due figli più piccoli, ovvero Samira e Walter Junior. Quest’ultimi sono venuti al mondo dalla terza moglie Raluca. Il giovane che fi recente è stato nel salotto di Barbara D’Urso, ha ...

