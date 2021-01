GERMANIA | SENTENZA ESPLOSIVA | “LOCKDOWN INCOSTITUZIONALE E CATASTROFICAMENTE SBAGLIATO…UN ATTACCO ALLE FONDAMENTA DELLA SOCIETÀ”

(Di domenica 24 gennaio 2021) Un tribunale distrettuale tedesco ha dichiaratoil rigoroso blocco imposto dal governo dello stato centraleTuringia la scorsa primavera, assolvendo una persona accusata di violazione del.Un caso banale su un uomo che viola le rigide regole di blocco tedesche festeggiando un compleanno con i suoi amici è finito con una decisione che i media tedeschi hanno descritto come “politicamente”.Un tribunale distrettualecittà di Weimar non ha solo assolto l’imputato, ma ha anche affermato che le stesse autorità hanno violato la leggele tedesca.La chiusura primaverileTuringia è stata una “decisione politicasbagliata con conseguenze drammatiche per quasi tutte le aree ...

VarricchioMauro : RT @SoniaLaVera: GERMANIA, SENTENZA ESPLOSIVA: 'LOCKDOWN INCOSTITUZIONALE E CATASTROFICAMENTE SBAGLIATO...UN ATTACCO ALLE FONDAMENTA DELLA… - MariaLu91149151 : RT @SoniaLaVera: GERMANIA, SENTENZA ESPLOSIVA: 'LOCKDOWN INCOSTITUZIONALE E CATASTROFICAMENTE SBAGLIATO...UN ATTACCO ALLE FONDAMENTA DELLA… - FcaPitti : RT @SoniaLaVera: GERMANIA, SENTENZA ESPLOSIVA: 'LOCKDOWN INCOSTITUZIONALE E CATASTROFICAMENTE SBAGLIATO...UN ATTACCO ALLE FONDAMENTA DELLA… - mariorossinet : GERMANIA, SENTENZA ESPLOSIVA: “LOCKDOWN INCOSTITUZIONALE E CATASTROFICAMENTE SBAGLIATO…UN ATTACCO ALLE FONDAMENTA D… - fezcombo : RT @piersar62: Germania, sentenza esplosiva: 'Lockdown incostituzionale e catastroficamente sbagliato.. Un attacco alle fondamenta della s… -

Ultime Notizie dalla rete : GERMANIA SENTENZA

Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

In realtà la protesta sembra aver travalicato la figura di Navalny, oppositore e attivista molto noto all'estero che non ha mai davvero avuto un gran peso politico ed elettorale a livello nazionale. U ...Niente associazione a delinquere, cade aggravante per le frodi della transnazionalità, e dopo 5 anni di processi valanga di prescrizioni per reati minori, falsi, taroccamento dei chilometraggi, approp ...