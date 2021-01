Germania, nelle mense aziendali entra il cibo made in Italy (Di domenica 24 gennaio 2021) La Germania come tutti i paesi europei sta soffrendo le conseguenze della pandemia e i ristoranti come altre attività rimarranno chiusi fino al 14 febbraio. Chi riesce a continuare il suo lavoro di ristorazione è Bella & Bona, un ristorante digitale italiano dedicato alle aziende aperto a Monaco, dove si trova la più grande comunità di italiani in Germania. In un anno ha superato un milione di euro di ricavi, triplicato l’organico e acquisito più di 50 clienti tra cui Siemens, Mindspace, Mates, McKinsey e Flixbus. L’idea è di tre imprenditori di Firenze, Niccolò Lapini, Matteo Cricco e Niccolò Ferragamo -pupillo della famosa famiglia – che lavorando all’estero spendevano la maggior parte delle loro giornate in ufficio senza avere possibilità di consumare un pasto made in Italy durante la pausa pranzo. I tre hanno ... Leggi su ildenaro (Di domenica 24 gennaio 2021) Lacome tutti i paesi europei sta soffrendo le conseguenze della pandemia e i ristoranti come altre attività rimarranno chiusi fino al 14 febbraio. Chi riesce a continuare il suo lavoro di ristorazione è Bella & Bona, un ristorante digitale italiano dedicato alle aziende aperto a Monaco, dove si trova la più grande comunità di italiani in. In un anno ha superato un milione di euro di ricavi, triplicato l’organico e acquisito più di 50 clienti tra cui Siemens, Mindspace, Mates, McKinsey e Flixbus. L’idea è di tre imprenditori di Firenze, Niccolò Lapini, Matteo Cricco e Niccolò Ferragamo -pupillo della famosa famiglia – che lavorando all’estero spendevano la maggior parte delle loro giornate in ufficio senza avere possibilità di consumare un pastoindurante la pausa pranzo. I tre hanno ...

Zamberlett : RT @ImolaOggi: Covid, Germania: Ok agli anticorpi usati per curare Trump, saranno distribuiti negli ospedali universitari nelle prossime se… - Nicol79938739 : RT @ImolaOggi: Covid, Germania: Ok agli anticorpi usati per curare Trump, saranno distribuiti negli ospedali universitari nelle prossime se… - kategullo75 : RT @ImolaOggi: Covid, Germania: Ok agli anticorpi usati per curare Trump, saranno distribuiti negli ospedali universitari nelle prossime se… - lorenzmariapia : RT @ImolaOggi: Covid, Germania: Ok agli anticorpi usati per curare Trump, saranno distribuiti negli ospedali universitari nelle prossime se… - giandomenic45 : RT @ImolaOggi: Covid, Germania: Ok agli anticorpi usati per curare Trump, saranno distribuiti negli ospedali universitari nelle prossime se… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania nelle CORONAVIRUS: STOP alle MASCHERINE di STOFFA in FRANCIA, GERMANIA e AUSTRIA, ma può seguirle anche l'ITALIA iLMeteo.it Germania, nelle mense aziendali entra il cibo made in Italy

La Germania come tutti i paesi europei sta soffrendo le conseguenze della pandemia e i ristoranti come altre attività rimarranno chiusi fino al 14 febbraio. Chi riesce a continuare il suo lavoro di ri ...

Covid, Corbelli lancia la petizione per la chiusura delle scuole: “Attentato alla salute”

L’iniziativa è stata promossa dal leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, è ha gà raggionto oltre mille adesioni ...

La Germania come tutti i paesi europei sta soffrendo le conseguenze della pandemia e i ristoranti come altre attività rimarranno chiusi fino al 14 febbraio. Chi riesce a continuare il suo lavoro di ri ...L’iniziativa è stata promossa dal leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, è ha gà raggionto oltre mille adesioni ...