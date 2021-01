Genoa-Cagliari, Ballardini: “Stiamo mettendo senso di responsabilità” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Ho portato le mie competenze al servizio della squadra lavorando sul quotidiano e mettendoci la sensibilità necessaria per andare incontro ai giocatori. Serve amore, senso di responsabilità per il Genoa. In questa città, in particolare, si sente ancora di più. Il Cagliari non c’entra nulla con la posizione che ha in classifica. Noi siamo partiti molto bene nel primo tempo, faticando un po’ nella ripresa, sbagliando per tre volte il gol del raddoppio. Abbiamo concesso due occasioni, rischiando un po’, pero contro una squadra come i sardi ci sta”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Genoa Davide Ballardini dopo la vittoria per 1-0 sul Cagliari nello scontro diretto per la salvezza. Undici punti in sei partite dall’arrivo del tecnico per il ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) “Ho portato le mie competenze al servizio della squadra lavorando sul quotidiano eci la sensibilità necessaria per andare incontro ai giocatori. Serve amore,diper il. In questa città, in particolare, si sente ancora di più. Ilnon c’entra nulla con la posizione che ha in classifica. Noi siamo partiti molto bene nel primo tempo, faticando un po’ nella ripresa, sbagliando per tre volte il gol del raddoppio. Abbiamo concesso due occasioni, rischiando un po’, pero contro una squadra come i sardi ci sta”. Queste le dichiarazioni del tecnico delDavidedopo la vittoria per 1-0 sulnello scontro diretto per la salvezza. Undici punti in sei partite dall’arrivo del tecnico per il ...

