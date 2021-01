Genoa-Cagliari 1-0, Di Francesco: “Motivo d’orgoglio il rinnovo nonostante le sconfitte” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Il rinnovo? E’ un Motivo d’orgoglio essere valutato non per quello che sono i risultati sul campo. Si vedono solo gli aspetti negativi, questo non giustifica il momento. Mi auguro di poter ricambiare la loro grande fiducia nei miei confronti, si viene apprezzati per quel che si porta”. Lo ha detto l’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco nel commentare la sesta sconfitta consecutiva, arrivata sul campo del Genoa, per i sardi, fattore che però non ha impedito al presidente Giulini di rinnovare il contratto del tecnico. La squadra rossoblu, d’altro canto, sembra ancora un cantiere aperto: “Al momento l’assetto che funziona maggiormente è quello con Nandez e Duncan in mezzo al campo insieme a Marin con due trequartisti alle spalle di una punta. Ho troppi attaccanti? Io avrei voluto ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) “Il? E’ unessere valutato non per quello che sono i risultati sul campo. Si vedono solo gli aspetti negativi, questo non giustifica il momento. Mi auguro di poter ricambiare la loro grande fiducia nei miei confronti, si viene apprezzati per quel che si porta”. Lo ha detto l’allenatore delEusebio Dinel commentare la sesta sconfitta consecutiva, arrivata sul campo del, per i sardi, fattore che però non ha impedito al presidente Giulini di rinnovare il contratto del tecnico. La squadra rossoblu, d’altro canto, sembra ancora un cantiere aperto: “Al momento l’assetto che funziona maggiormente è quello con Nandez e Duncan in mezzo al campo insieme a Marin con due trequartisti alle spalle di una punta. Ho troppi attaccanti? Io avrei voluto ...

