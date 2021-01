Garavaglia non si è accorto che Fontana ha fatto mezza marcia indietro e accusa: 'Boccia odia la Lombardia' (Di domenica 24 gennaio 2021) Evidentemente nemmeno il deputato Massimo Garavaglia, come ieri Paolo Grimoldi , è stato avvertito del cambio di strategia di Fontana riguardo l'errore dei dati in Lombardia. E quindi, mentre il suo ... Leggi su globalist (Di domenica 24 gennaio 2021) Evidentemente nemmeno il deputato Massimo, come ieri Paolo Grimoldi , è stato avvertito del cambio di strategia diriguardo l'errore dei dati in. E quindi, mentre il suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Garavaglia non “Maggioranza larga? Perché no, parliamone". Parla Garavaglia (Lega) Il Foglio Garavaglia non si è accorto che Fontana ha fatto mezza marcia indietro e accusa: "Boccia odia la Lombardia"

Il leghista: "Boccia passa da un canale televisivo all'altro cercando di scaricare sugli altri i propri fallimenti: odia il Nord e la Lombardia in particolare" ...

