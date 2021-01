Garattini, per cocktail monoclonali di Trump serve ok Ema (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI. - "La Germania ha fatto bene ad acquistare le dosi del cocktail di anticorpi monoclonali che probabilmente è stato usato per curare il presidente Trump, ma ovviamente senza il parere positivo dell'Ema potrà essere utilizzato solo per scopi di ricerca". Il professor Angelo Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche 'Mario Negri', chiarisce con l'AGI il significato dell'operazione portata avanti dal governo tedesco che, come ha detto il ministro della Salute, Jens Spahn, ha comprato 200 mila dosi per 400 milioni di euro e sarà dato agli ospedali universitari. Per ora, quindi, nessun impiego per la cura dei malati, se non a livello di ricerca. "Certamente gli anticorpi monoclonali sono prodotti che non agiscono in modo preventivo come i vaccini ma in alcuni stadi della malattia - ... Leggi su agi (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI. - "La Germania ha fatto bene ad acquistare le dosi deldi anticorpiche probabilmente è stato usato per curare il presidente Trump, ma ovviamente senza il parere positivo dell'Ema potrà essere utilizzato solo per scopi di ricerca". Il professor Angelo, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche 'Mario Negri', chiarisce con l'AGI il significato dell'operazione portata avanti dal governo tedesco che, come ha detto il ministro della Salute, Jens Spahn, ha comprato 200 mila dosi per 400 milioni di euro e sarà dato agli ospedali universitari. Per ora, quindi, nessun impiego per la cura dei malati, se non a livello di ricerca. "Certamente gli anticorpisono prodotti che non agiscono in modo preventivo come i vaccini ma in alcuni stadi della malattia - ...

Lo ha annunciato il ministro della Salute, Jens Spahn. La cosiddetta cura con anticorpi monoclonali verrà messa a disposizione di ospedali universitari nelle prossime settimane. Garattini: senza l'app ...

"Di questi cocktail ce ne sono molti attualmente allo studio. Anche in Italia, a Siena, dove un gruppo guidato da Rino Rappuoli sta conducendo ricerche che stanno dando risultati incoraggianti" ...

