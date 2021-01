Freddo, caldo e viceversa: meteo ormai senza mezze misure (Di domenica 24 gennaio 2021) Gennaio sta volgendo verso il termine e sarà ancora all’insegna, negli ultimi giorni, di una sorprendente evoluzione meteo. Sinora l’inverno non si è risparmiato, pur in assenza di ondate di Freddo o di gelo particolarmente intense. Sbalzi termici imponenti sull’ItaliaIl clima rigido è stato protagonista della scena fino a pochi giorni fa, ma il vero gelo si è fermato solo alle porte dell’Italia. Le correnti miti atlantiche hanno però facilmente spodestato la massa d’aria molto fredda, ricacciandola verso est. In compenso, il maltempo è tornato protagonista su gran parte d’Italia e sta culminando in questo weekend con una raffica di perturbazioni. Da lunedì le correnti miti oceaniche cederanno di nuovo il testimone ad aria più fredda da nord. Una sferzata d’origine artica porterà un abbassamento termico lungo lo Stivale, più ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 24 gennaio 2021) Gennaio sta volgendo verso il termine e sarà ancora all’insegna, negli ultimi giorni, di una sorprendente evoluzione. Sinora l’inverno non si è risparmiato, pur in asdi ondate dio di gelo particolarmente intense. Sbalzi termici imponenti sull’ItaliaIl clima rigido è stato protagonista della scena fino a pochi giorni fa, ma il vero gelo si è fermato solo alle porte dell’Italia. Le correnti miti atlantiche hanno però facilmente spodestato la massa d’aria molto fredda, ricacciandola verso est. In compenso, il maltempo è tornato protagonista su gran parte d’Italia e sta culminando in questo weekend con una raffica di perturbazioni. Da lunedì le correnti miti oceaniche cederanno di nuovo il testimone ad aria più fredda da nord. Una sferzata d’origine artica porterà un abbassamento termico lungo lo Stivale, più ...

Grande freddo: conoscete i capi della moda sotto zero in città? Eccoli, per uomo e donna

Non solo di tendenza, ma anche pratici, performanti, meglio se rispettosi del pianeta. I consigli per difendersi dall’inverno rigido in città (approfittando anche dei saldi) ...

