Fratoianni dopo l'ennesimo disastro: 'Commissariare la sanità lombarda' (Di domenica 24 gennaio 2021) Ora è il momento di dire basta. Fanno le fesserie e poi danno la colpa agli altri, in un crescendo di vittimismo: 'Di brutte figure e di disastri purtroppo la sanità della Lombardia ne ha collezionate ... Leggi su globalist (Di domenica 24 gennaio 2021) Ora è il momento di dire basta. Fanno le fesserie e poi danno la colpa agli altri, in un crescendo di vittimismo: 'Di brutte figure e di disastri purtroppo ladella Lombardia ne ha collezionate ...

CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - globalistIT : - CeoBru : RT @MariaLu91149151: Sempre per via delle percezioni sbagliate, grazie Lamorgese e Fratoianni e Company un nigeriano di 24anni ha reso impo… - Frances01719412 : RT @MariaLu91149151: Sempre per via delle percezioni sbagliate, grazie Lamorgese e Fratoianni e Company un nigeriano di 24anni ha reso impo… - AnnaP1953 : RT @MariaLu91149151: Sempre per via delle percezioni sbagliate, grazie Lamorgese e Fratoianni e Company un nigeriano di 24anni ha reso impo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni dopo Coronavirus: Fratoianni, 'commissariare sanità Lombardia' - Affaritaliani.it Affaritaliani.it Fratoianni dopo l'ennesimo disastro: "Commissariare la sanità lombarda"

Il portavoce di Sinistra italiana e deputato di Leu: "Strepitano contro il governo perché sono diventati zona rossa sulla base di dati sbagliati. Peccato che quei dati li abbiano forniti loro al gover ...

Tracima la diga di Ridracoli: cascata alta cento metri

Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena, il maltempo ha causato la tracimazione della diga. L’acqua in eccesso non può essere trattenuta e quindi, superata la diga, precipita a valle creando una stra ...

Il portavoce di Sinistra italiana e deputato di Leu: "Strepitano contro il governo perché sono diventati zona rossa sulla base di dati sbagliati. Peccato che quei dati li abbiano forniti loro al gover ...Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena, il maltempo ha causato la tracimazione della diga. L’acqua in eccesso non può essere trattenuta e quindi, superata la diga, precipita a valle creando una stra ...