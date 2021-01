Frasi sull’educazione | ecco le migliori di oggi 24 Gennaio – Giornata internazionale dell’educazione

Leggi su giornal

(Di domenica 24 gennaio 2021)è 24ed è la. È stata proclamata nel 2019 dall’Assemblea Generale delle Nazioni unite per riconoscere l’educazione e la sua centralità per lo sviluppo delle persone. L’educazione è alla base di tutto, è un diritto umano da tutelare. Inoltre l’educazione è strettamente collegata all’istruzione, celebriamo l’educazionee non dimentichiamola mai. L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo. (Nelson Mandela) Risparmiaresignifica investire nell’ignoranza. (Anonimo) L’educazione è cosa del cuore. (Don Bosco) L’educazione consiste nel darci delle idee, la buona educazione nel metterle in ...