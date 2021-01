Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 24 gennaio (Di domenica 24 gennaio 2021) Frasi della buonanotte – buonanotte! Questa domenica è finita e siamo già proiettati ad affrontare una nuova settimana lavorativa. Il relax domenicale è finito ed ora il momento di augurarci la buonanotte e di condividerla con chi è ci è più caro. ecco qui per voi una lista di Frasi della buonanotte pronta da condividere. La sensibilità ci fa soffrire, ma ci rende capaci di donare l’anima. buonanotte Solo chi sogna può volare. buonanotte È importante avere un amico su cui contare. Qualcuno che conosca la differenza tra sentire ed ascoltare. Consigliare e giudicare. Qualcuno che non dica “telo avevo detto” anche se lo pensa. buonanotte! Le cose migliori e più belle ... Leggi su giornal (Di domenica 24 gennaio 2021)! Questa domenica è finita e siamo già proiettati ad affrontare una nuova settimana lavorativa. Il relax domenicale è finito ed ora il momento di augurarci lae di condividerla con chi è ci è più caro.qui per voi una lista dipronta da condividere. La sensibilità ci fa soffrire, ma ci rende capaci di donare l’anima.Solo chi sogna può volare.È importante avere un amico su cui contare. Qualcuno che conosca la differenza tra sentire ed ascoltare. Consigliare e giudicare. Qualcuno che non dica “telo avevo detto” anche se lo pensa.! Le cosee più belle ...

