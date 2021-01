Frasi del buongiorno: ecco le migliori di oggi 24 gennaio (Di domenica 24 gennaio 2021) Frasi del buongiorno – buongiorno a tutti! oggi è domenica, ed è la giornata perfetta per dedicarsi a sé stessi. La domenica è la giornata della famiglia, il tempo da dedicare alla casa, alla cucina. Vediamo insieme le migliori Frasi per dire buongiorno. Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. (Stephen Littleword) Ogni mattina, guardando per la prima volta il giorno, hai la scelta di dire: “buongiorno, Dio” oppure “Buon Dio, ma è giorno”. (Wayne Walter Dyer) Ogni giorno è un nuovo inizio, una tela bianca da dipingere, un’opera d’arte da realizzare, il quadro più bello da creare. (Anonimo) Alzati e vivi il giorno, adesso! La gente aspetta tutta la settimana per il venerdì, tutto l’anno per l’estate e tutta la vita ... Leggi su giornal (Di domenica 24 gennaio 2021)dela tutti!è domenica, ed è la giornata perfetta per dedicarsi a sé stessi. La domenica è la giornata della famiglia, il tempo da dedicare alla casa, alla cucina. Vediamo insieme leper dire. Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. (Stephen Littleword) Ogni mattina, guardando per la prima volta il giorno, hai la scelta di dire: “, Dio” oppure “Buon Dio, ma è giorno”. (Wayne Walter Dyer) Ogni giorno è un nuovo inizio, una tela bianca da dipingere, un’opera d’arte da realizzare, il quadro più bello da creare. (Anonimo) Alzati e vivi il giorno, adesso! La gente aspetta tutta la settimana per il venerdì, tutto l’anno per l’estate e tutta la vita ...

