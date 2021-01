Frana vicino al Ponte del Diavolo sulla statale 12 del Brennero (Di domenica 24 gennaio 2021) Borgo a Mozzano (Lucca), 24 gennaio 2021 - Ancora in grande attività il movimento franoso che sta interessando ormai da settimane la Valle del Serchio. Nuovi e importanti fronti, che si stanno ... Leggi su lanazione (Di domenica 24 gennaio 2021) Borgo a Mozzano (Lucca), 24 gennaio 2021 - Ancora in grande attività il movimento franoso che sta interessando ormai da settimane la Valle del Serchio. Nuovi e importanti fronti, che si stanno ...

La fortuna ha voluto che la strada fosse chiusa al transito dal 9 dicembre scorso, a causa di una prima frana che aveva, però, interessato la parte a valle, all’altezza della fontana di Chifenti. Sul ...

