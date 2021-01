FOTO DEL GIORNO: Anzio, ‘nevica’ schiuma (Di domenica 24 gennaio 2021) La spiaggia di Anzio imbiancata. Uno spettacolo affascinante creato non dalla neve, come le basse temperature di questi giorni potrebbero far pensare, ma dalla schiuma marina. Il forte vento, infatti, ha sollevato moltissima schiuma facendola volare in aria, creando una sorta di soffice “nevicata” schiumosa. Ecco le bellissime immagini immortalate e diffuse sui social dai cittadini di Anzio. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021) La spiaggia diimbiancata. Uno spettacolo affascinante creato non dalla neve, come le basse temperature di questi giorni potrebbero far pensare, ma dallamarina. Il forte vento, infatti, ha sollevato moltissimafacendola volare in aria, creando una sorta di soffice “nevicata” schiumosa. Ecco le bellissime immagini immortalate e diffuse sui social dai cittadini di. su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : Tornano a splendere i mosaici del Battistero di #Firenze, grazie a un complesso intervento di restauro - FOTO #ANSA - RaiRadio2 : La formula perfetta per il venerdì: sveglia con @CaterpillarAM, doccia e ‘na tazzulella ‘e cafè! Chi ritwitta avrà… - rubio_chef : In questa foto possiamo ammirare un esemplare di giovane palestinese disarmato che con la sola imposizione del sass… - AngyNacchio : RT @ModenaDintorni: 308^ edizione del Photo of the Week® La foto vincitrice dell’edizione di questa settimana votata con 177 “Mi Piace” da… - ModenaDintorni : 308^ edizione del Photo of the Week® La foto vincitrice dell’edizione di questa settimana votata con 177 “Mi Piace… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO DEL Rugby - Foto del giorno: a Mogliano, chi gioca contro chi? OnRugby WWE: Becky Lynch riappare in una foto con la figlia per supportare Conor McGregor

Dopo mesi lontana dai ring della WWE, l'ex campionessa di Monday Night Raw torna a farsi vedere in tutto il suo splendore ...

Firenze, scappa con l’amica di Tik Tok La madre: «È stata plagiata»

È andata via dalla casa di sua madre, a Reggello, lo scorso 14 gennaio. Dopo aver lasciato un biglietto scritto in stampatello: «Mami scusami, ma non mi sento tanto bene. Starò bene o da papi o da un’ ...

Dopo mesi lontana dai ring della WWE, l'ex campionessa di Monday Night Raw torna a farsi vedere in tutto il suo splendore ...È andata via dalla casa di sua madre, a Reggello, lo scorso 14 gennaio. Dopo aver lasciato un biglietto scritto in stampatello: «Mami scusami, ma non mi sento tanto bene. Starò bene o da papi o da un’ ...