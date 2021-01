Formazioni ufficiali Verona Napoli | Kalinic sfida Petagna

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ledimatch valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021. HELLAS(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni;. Allenatore: Juric.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne;. Allenatore: Gattuso. Leggi su Calcionews24.com

Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Cagliari, match valido per la diciannovesima giornata di campionato in programma alle 15.Manca poco al fischio d'inizio di Vibonese-Cavese, match valido per la prima giornata di ritorno del girone C. Via alle ostilità previsto alle ore 15 agli ordini del signor Scatena ...