Formazioni ufficiali Juventus-Bologna | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ledi, gara valevole per la diciannovesima giornata di. I bianconeri vogliono riscattarsi dalla sconfitta di una settimana fa nel derby d’Italia contro l’Inter, e cercano una vittoria per avvicinarsi alla vetta della classifica. I rossoblu vanno a caccia di punti in una trasferta difficile. All’Allianz Stadium di Torino il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 12:30. Le: in attesa: in attesa SportFace.