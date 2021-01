Florinda tradita da Alessandro apre la busta a “C’è posta per te”, ma non nega la voglia di dargli uno schiaffo. La risposta di Maria non ha sorpreso (Di domenica 24 gennaio 2021) Il programma televisivo che ci tiene compagnia il sabato sera, C’è posta per Te, è sempre carico di grandi emozioni e anche durante la terza puntata andata in onda, non si è smentito. Come da tradizione, anche nella terza puntata, non è mancata la storia riguardante un tradimento e un conseguente allontanamento da casa, dopo 12 anni di relazione sentimentale. A chiamare la trasmissione è Alessandro, da Siracusa, che in un momento problematico, si è sentito trascurato dalla compagna Florinda e ricevendo attenzioni da una collega di lavoro, l’ha tradita. Alessandro afferma che è successo una sola volta, ma che per evitare ogni problema di sorta, soprattutto sul luogo di lavoro, ma anche per non far sentire la ragazza usata, ha deciso di continuare ad inviarle messaggi per alcuni mesi. “Se sono arrivato ... Leggi su virali.video (Di domenica 24 gennaio 2021) Il programma televisivo che ci tiene compagnia il sabato sera, C’èper Te, è sempre carico di grandi emozioni e anche durante la terza puntata andata in onda, non si è smentito. Come da tradizione, anche nella terza puntata, non è mancata la storia riguardante un tradimento e un conseguente allontanamento da casa, dopo 12 anni di relazione sentimentale. A chiamare la trasmissione è, da Siracusa, che in un momento problematico, si è sentito trascurato dalla compagnae ricevendo attenzioni da una collega di lavoro, l’haafferma che è successo una sola volta, ma che per evitare ogni problema di sorta, soprattutto sul luogo di lavoro, ma anche per non far sentire la ragazza usata, ha deciso di continuare ad inviarle messaggi per alcuni mesi. “Se sono arrivato ...

Georgia_world14 : Florinda chiudi questo ti ha tradita in pieno lockdown figurati cosa potrà fare in zona rossa arancione e gialla #CePostaPerTe - PhaesmatosMotus : Florinda, mi sto sentendo tradita pure io. Da te. #cepostaperte - bluewwizard : Tradita da Florinda. Mi ero affidata completamente a lei #CePostaPerTe - cucciolosecondo : Cioè se Florinda accetta le scuse de sto scemo allora se merita de esse tradita un'altra volta. Come fai a perdon… - fachetti3333 : RT @fanpage: #CePostaPerTe, Alessandro vuole far pace con Florinda: l'ha tradita dopo 12 anni di convivenza -