Fiorentina | domani arriva Kokorin

Sarà in Italia tra poche ore l'attaccante russo Aleksandr Kokorin che giocherà con la Fiorentina. L'ormai ex Spartak Mosca domani effettuerà le visite mediche a Roma e in serata sarà nel capoluogo toscano per le firme sul contratto fino al 2024. Si tratta di una operazione da quasi 5 milioni di euro: all'attaccante russo un ingaggio che sfiora i 2 milioni.

