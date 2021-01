(Di domenica 24 gennaio 2021) Arrivail primo successo dei 'Big Three' ma i Nets devono sudare le proverbiali sette camice per avere ragione, 128 - 124 il punteggio, dei rimaneggiati Heat. Dopo le due prestazioni ...

Gazzetta_NBA : #Nba Finalmente #Brooklyn com’è arrivata la prima vittoria della nuova era - panapp : Eccolo: -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente Brooklyn

La Gazzetta dello Sport

Nella notte appena trascorsa si sono disputate undici partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Rinviate causa Covid-19, invece, Milwaukee-Washington e Portland-Memphis. Andiamo a riepilogare qu ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, Brooklyn ancora ko: musi lunghi per i big three in panchina a fine partita. VIDEO ...