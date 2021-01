Filippine, cinema italiano protagonista col Moviemov Film Festival (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo il grande successo delle passate edizioni a Bangkok, Manila e Hanoi, torna anche quest’anno il Moviemov Italian Film Festival: la decima edizione della manifestazione si terrà dal 1° al 6 febbraio 2021 con una vera e propria sala virtuale, grazie alla collaborazione con My Movies, portando ancora una volta il cinema italiano nelle Filippine. Madrina della decima edizione sarà l’attrice Sara Serraiocco, uno dei volti internazionali del cinema italiano. “In seguito alle misure di contenimento della pandemia anche in Asia”, hanno dichiarato i direttori artistici Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, “abbiamo deciso di confermare la decima edizione del Moviemov Italian Film Festival di Manila ma ... Leggi su ildenaro (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo il grande successo delle passate edizioni a Bangkok, Manila e Hanoi, torna anche quest’anno ilItalian: la decima edizione della manifestazione si terrà dal 1° al 6 febbraio 2021 con una vera e propria sala virtuale, grazie alla collaborazione con My Movies, portando ancora una volta ilnelle. Madrina della decima edizione sarà l’attrice Sara Serraiocco, uno dei volti internazionali del. “In seguito alle misure di contenimento della pandemia anche in Asia”, hanno dichiarato i direttori artistici Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, “abbiamo deciso di confermare la decima edizione delItaliandi Manila ma ...

Tfilmprod : Felicissimi di far parte di questa nuova avventura e di 'tornare' nelle Filippine! #moviemov #Princess #Cinema - LauraDelliColli : RT @RBcasting: Sara Serraiocco madrina del #Moviemov Italian Film Festival. Il cinema italiano torna nelle Filippine per la decima edizione… - SerialGamerITA : Moviemov Film Festival: la 10a edizione si terrà online dal 1° al 6 febbraio portando ancora una volta il cinema i - SerraioccoSara : RT @RBcasting: Sara Serraiocco madrina del #Moviemov Italian Film Festival. Il cinema italiano torna nelle Filippine per la decima edizione… - CinemApp_Cinema : Moviemov Italian Film Festival, dall’1 febbraio il cinema italiano torna nelle Filippine per portare all'estero il… -

