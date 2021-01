Feltri scatenato a Domenica In | la bomba che gela lo studio

Leggi su chenews

(Di domenica 24 gennaio 2021) Vittorioè ospite duranteIn e spara forte su governo e commissari rei di non aver saputo creare un vaccino. La solitadi Vittorio. Ospite di Mara Venier aIn. Questa volta prende di mira il vaccino anti Covid: secondo il giornalista “siamo un branco di idioti”. Talmente idioti che invece di produrlo in Italia, lo facciamo fare all’estero. Vaccini che poi ritardano o non arrivano. “Abbiamo investito su bidet, biciclette e monopattini e non siamo riusciti a creare un antidoto” – ha aggiuntotra l’ilarità degli ospiti. Incon Mara Venier c’era anche il professor Le Foche che spiegava quanto sia importante non abbassare la guardia poiché il vaccino non è la certezza assoluta di debellare il ...