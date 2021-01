Federica Brignone terza nel SuperG di Crans Montana

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 24 gennaio 2021) Lara Gut-Behrami allunga la sua striscia vincente in, raggiungendo i 14 successi in carriera, ma l'Italia è ancora sul podio grazie alla prova maiuscola di, che agguanta il terzo posto a 1"02 dalla svizzera, superata solo dall'austriaca Tamara Tippler, che prende 93 centesimi dalla Gut. Ottima la gara della, un bel mix di aggressività e tecnica, seguita a soli 4 centesimi di distanza da Francesca Marsaglia, quarta a 1"06.Nel giorno in cui Sofia Goggia esce all'ultima porta per un errore, quando era in linea per un'ottima prestazione e nemmeno Elena Curtoni riesce a concludere la gara, altre due azzurre si ritrovano fra le migliori del lotto, aumentando la lista di podi della stagione e potendo sempre lottare per le posizioni più importanti. bene anche Marta Bassino, che chiude ...