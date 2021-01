Fate – The Winx Saga su Netflix: Cast, Personaggi e trama (Di domenica 24 gennaio 2021) Fate – The Winx Saga è l’adattamento con attori in carne ed ossa della serie di animazione rivolta prevalentemente ad un pubblico femminile, sviluppato dall’italiano Iginio Straffi che nei primi anni 2000 hanno riscosso un grande successo anche al di fuori del panorama italiano. Dopo la serie d’animazione e diversi lungometraggi, dal 22 gennaio sulla piattaforma Netflix è possibile trovare anche il primo adattamento live action del franchise. trama La protagonista principale è Bloom, una ragazza di sedici anni in apparenza normale, ma dotata del potere del fuoco. La storia narra il suo arrivo nella scuola di magia di Alfea, dove conoscerà le altre Fate, ognuna con una caratterizzazione differente. A minacciare la tranqullità della scuola di magia saranno i ... Leggi su giornal (Di domenica 24 gennaio 2021)– Theè l’adattamento con attori in carne ed ossa della serie di animazione rivolta prevalentemente ad un pubblico femminile, sviluppato dall’italiano Iginio Straffi che nei primi anni 2000 hanno riscosso un grande successo anche al di fuori del panorama italiano. Dopo la serie d’animazione e diversi lungometraggi, dal 22 gennaio sulla piattaformaè possibile trovare anche il primo adattamento live action del franchise.La protagonista principale è Bloom, una ragazza di sedici anni in apparenza normale, ma dotata del potere del fuoco. La storia narra il suo arrivo nella scuola di magia di Alfea, dove conoscerà le altre, ognuna con una caratterizzazione differente. A minacciare la tranqullità della scuola di magia saranno i ...

NetflixIT : Amicizie indissolubili, ricerca della propria identità e magia. Brian Young (showrunner) e il cast ci raccontano l'… - NetflixIT : Più forte è l’emozione, più potente è la magia. Fate: The Winx Saga arriva il 22 gennaio. - rtl1025 : In diretta su #rtl1025 @MarroneEmma e @AmorosoOF abbracciano virtualmente i loro fan ???? 'Vi è piaciuta… - Italia_Digitale : Fate: The Winx Saga su Netflix la Serie TV fantasy piena di emozioni arriva su Netflix - SmileDreamShin : Fate : the saga winx non c’entra niente con il cartone tranne per i nomi e bloom. Per il resto è diverso, se avesse… -