FA Cup | Liverpool eliminato | United agli ottavi Under trascina il Leicester

(Di domenica 24 gennaio 2021) MANCHESTER (INGHILTERRA) - Grazie ad una super punizione di Bruno Fernandes il Manchestervince per 3 - 2 e avanza al prossimo turno della Fa Cup eliminando ilsempre più in crisi ...

Bruno fa fuori il Liverpool di Klopp dalla FA Cup. Da quando ha vinto l'FA Cup nel 2006, il Liverpool ha è arrivato solo DUE volte ai quarti di finale. Il #ManchesterUnited batte 3-2 il #Liverpool e vola agli ottavi di #FACup. Il Manchester United piega il Liverpool 3 a 2 e avanza in Fa Cup

Lo United elimina il Liverpool e passa agli ottavi di finale nei quali incontrerà il West Ham. In gol Greenwood, Fernandes, Rashford e doppietta di Salah ...A Old Trafford passa in vantaggio il Liverpool con Salah, il Manchester United pareggia con Greenwood. Decide Bruno Fernandes su punizione.