FA Cup 2020 2021 | lo United batte il Liverpool 3-2 e vola agli ottavi | super Fernandes

(Di domenica 24 gennaio 2021) Allo stadio Old Trafford di Manchester loelimina ile passadi finale di FA Cup, dove troverà il West Ham. Durante il primo tempo Salah sblocca la partita e qualche minuto dopo i ragazzi di Solskjaer trovano il pareggio con Greenwood. Dopo 3? dall’inizio della seconda frazione vantaggio dellocon Rashford; pareggia Salah, che trova la sua doppietta personale, e al 78? la chiudecon una splendida punizione. L’ultimo precedente tra le due squadre risale a solamente sette giorni fa nel match valido per la diciannovesima giornata della Premier League, terminato con un pareggio e nessun gol. Nel terzo turno di Fa Cup il Manchesterha eliminato il Watfordndolo 1-0, mentre il ...

