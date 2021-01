Eugenie di York | sale l’attesa per il parto E già si scommette sul nome del bebè

Leggi su vanityfair

(Di domenica 24 gennaio 2021) Non si sa ancora se sarà un maschio o una femmina, ma nel Regno Unito già si scommette sul nome del primogenito di Eugenie di York e Jack Brooksbank. Il bebè, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe nascere intorno alla metà di febbraio, come tutti i royal baby che lo hanno preceduto ha iniziato a suscitare l’interesse degli scommettitori, abituali e non, sempre particolarmente scatenati quando si tratta di famiglia reale.