Eugenia di York pubblica una foto mai vista davvero speciale

(Di domenica 24 gennaio 2021) Di solito è molto riservata. Non è un caso che lein circolazione che la mostrano incinta si contino sulle dita di una mano. Venerdì scorso, però,diha fatto un’eccezione. E ha condiviso, su Instagram, unaintima. Unache la ritrae con il marito, Jack Brooksbank, in una posaparticolare. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDINellasi vede la principessa mentre sorride e appoggia il naso, teneramente, sulla guancia del ragazzo. Un gesto di amore e complicità, che mostra quanto siano affiatati i due, pronti a diventare genitori tra poche settimane.

zazoomblog : Eugenia di York incinta il debutto speciale del Royal Baby - #Eugenia #incinta #debutto #speciale - IOdonna : Eugenia di York vicina al parto: il lieto evento a metà febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Eugenia York

AMICA - La rivista moda donna

Non è un caso che le foto in circolazione che la mostrano incinta si contino sulle dita di una mano. Venerdì scorso, però, Eugenia di York ha fatto un’eccezione. E ha condiviso, su Instagram, una foto ...Si avvicina il presunto giorno del parto di Eugenia di York e prendono vita le prime ipotesi su come e quando avverrà il debutto pubblico del primogenito .